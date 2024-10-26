В Курскую область к понедельнику, 28 октября, Кремль намерен перебросить 5 тысяч солдат КНДР. С большой вероятностью, речь идет о военные из так называемого "элитного" подразделения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The New York Times".

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, в среду, 23 октября, первые северокорейские войска прибыли в Курскую область. С тех пор солдат КНДР продолжают перекидывать. Как пишет издание, "тысячи военных прибывают каждый день".

Проинформированные источники в Украине заявили, что к понедельнику, 28 октября, будет собрано около 5 тысяч северокорейских войск в Курской области.

По словам собеседника, войска являются частью элитного подразделения Корейской народной армии. Их перевозят из Владивостока, где они проходили подготовку, на крупных транспортных самолетах Ил-76 на военный аэродром на западе России, а затем везут в зону боевых действий.

Журналисты отмечают, в настоящее время войска КНДР сосредоточены только в Курской области. Пока что северокорейские вояки еще не вступали в бой с украинской армией. Именно поэтому пока неясно, какую роль они будут играть на фронте.

NYT добавляет, что также неясно, как военные Северной Кореи сменят динамику на поле боя. Ведь фактом есть то, что войска КНДР не участвовали ни в одной войне с 1950-х годов, поэтому есть вопросы о возможностях их даже элитных подразделений.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин умышленно завышает статистику потерь ВСУ в Курской области, чтобы оправдать неспособность силами своих военных восстановить контроль над всем регионом. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Американские аналитики отмечают, что Путин преувеличивает прогресс России в Курской области, вероятно, пытаясь заверить отечественную аудиторию в способности российских военных "подавить" вторжение Украины в российскую область.



