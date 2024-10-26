Путину на заметку: Генштаб назвал потери РФ с начала операции в Курской области

Украинские защитники обновили данные, назвав потери российских вояк в Курской области. В частности, ВСУ удалось взять в плен больше 700 российских военных. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Потери россиян. Фото: из открытых источников

Отмечается, что с начала Курской операции Россия потеряла 17 819 военных, среди них: безвозвратные – 6662; санитарные – 10446; пленные – 711.

Кроме того, украинские военные уничтожили 45 танков, 256 ББМ, 565 единиц автомобильной техники, 99 артсистем, 5 РСЗО.

Читайте также на портале "Комментарии" - российский диктатор Владимир Путин умышленно завышает статистику потерь ВСУ в Курской области, чтобы оправдать неспособность силами своих военных восстановить контроль над всем регионом. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Американские аналитики отмечают, что Путин преувеличивает прогресс России в Курской области, вероятно, пытаясь заверить отечественную аудиторию в способности российских военных "подавить" вторжение Украины в российскую область.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские десантники показали так называемую "дорогу смерти" в Курской области. Дорога усеяна уничтоженной российской техникой. Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

Видео снято бойцами 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ.

Это дорога между населенными пунктами Снагость — Зеленый Шлях. Ее протяженность составляет 14 километров. Россияне называют путь "дорогой смерти", поскольку именно там украинские защитники уничтожили десятки единиц техники РФ.



