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ВСУ показали дорогу смерти в Курской области: почему об этом точно не расскажут в РФ

Дорога усеяна уничтоженной техникой РФ

сегодня, 10:14
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Кравцев Сергей

Украинские десантники показали так называемую "дорогу смерти" в Курской области. Дорога усеяна уничтоженной российской техникой. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ в Facebook.

ВСУ показали дорогу смерти в Курской области: почему об этом точно не расскажут в РФ

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Видео снято бойцами 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ.

Это дорога между населенными пунктами Снагость — Зеленый Шлях. Ее протяженность составляет 14 километров. Россияне называют путь "дорогой смерти", поскольку именно там украинские защитники уничтожили десятки единиц техники РФ.

"Это путь устлан уничтоженной вражеской техникой, выгоревший след, оставивший враг, терпя поражение. Десантники и другие подразделения Вооруженных Сил Украины методически уничтожали военную технику противника, оставляя от нее только пожарища и обломки", — говорится в сообщении.

Наибольшие потери техники понесла печально известная российская 155 бригада морской пехоты.

На "дороге смерти" россияне лишились техники на миллионы долларов. Среди уничтоженной техники — танки, в частности Т-72, БМД-1 (боевая машина десанта), БМ-3, БМД-4, БМП-2 (боевая машина пехоты), боевая машина "Ахмат", БТР-82А (бронетранспортер), боевая машина "Тигр", МТ-ЛБ (мотолыга).

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские бойцы вновь продвинулись в Курской области. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).                                                                                          

Также издание "Комментарии" сообщало – ВСУ снова потеряли территории в Курской области: куда уже зашли россияне.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/2957360507778643
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