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Россияне цинично используют украинцев. Еще одно международное преступление

Российские военные на временно оккупированных территориях отправляют гражданских украинцев на минные поля.

сегодня, 16:00
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Автор:

Slava Kot

Российская армия использует гражданское население на временно оккупированных территориях, чтобы расчистить минные поля и таким образом обнаружить проходы через них. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления, созданного Силами специальных операций ВСУ.

Россияне цинично используют украинцев. Еще одно международное преступление

Оккупанты отправляют украинцев на минные поля. Фото из открытых источников

В Запорожской области были зафиксированы случаи, когда российские оккупанты отправляют жителей временно оккупированных территорий к позициям украинских военных через минные поля.


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Оставшихся на временно оккупированной территории граждан Украины используют для того, чтобы направить предложение ВСУ о возможности забрать умерших украинских солдат, Однако, после того, как гражданские преодолели минное поле, военные РФ отказываются вести переговоры.

"Людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода через минные заграждения. Информацию о маршрутах получают благодаря наблюдению за гражданским", — сообщает Центр национального сопротивления и добавляет, что это еще одно международное преступление Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская ракета по зенитной установке C-300 попала по дому в центре Харькова. Известно, что три человека получили ранения разной степени, это одна женщина и двое мужчин в возрасте около 50 лет.

Также "Комментарии" писали о восстании русских солдат на фронте. Россияне не хотят воевать, потому сдаются в плен ВСУ. Для этого Кремль отправил специальный отряд, который должен навести порядок в рядах российской армии.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/2023/01/30/rosiyany-vykorystovuyut-czyvilnyh-dlya-poshuku-prohodiv-cherez-minni-polya/
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