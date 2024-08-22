Россияне активно распространяют фейк о ВСУ в Курской области: о чем идет речь

Российские пропагандисты распространяют очередной фейк о том, что Вооруженные Силы Украины якобы "совершили химическую атаку" в Курской области из-за "неспособности прорвать российскую оборону". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации СНБО.

Операция в Курской области. Фото из открыты источников

Российские пропагандисты обвиняют украинскую армию в том, что она якобы "нарушила" нормы международного права и "применила химическое оружие" против российских военных. Однако эти заявления ложны и не имеют никаких подтверждений.

"Во-первых, Украина является участником Конвенции о запрете химического оружия и строго соблюдает свои международные обязательства. Во-вторых, рашисты не приводят никаких доказательств, что также является признаком фейка", — заявили в ЦПД.

Отмечается, что в действительности именно российские войска неоднократно были замечены в использовании химического оружия против украинских позиций, что является военным преступлением и нарушением законов войны.

ЦПД отмечает, что распространение подобных ложных месседжей является частью стратегии Кремля по информационной пропаганде о событиях в Курской области, о чем ранее рассказывал руководитель Центра, офицер Сил обороны Украины Андрей Коваленко.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские военные в Курской области взорвали все три моста через реку Сейм, изолировав в результате около 300 миль территории и отрезав находящиеся там российские подразделения от основных сил. Об этом пишет "Forbes".

Также издание "Комментарии" сообщало – Курская операция окажется бесполезной: почему теперь все зависит от позиции Запада.



