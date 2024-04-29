Россиянам пришлось спасаться бегством: Сырский рассказал, что освободили ВСУ на Херсонщине

Украинские защитники не только дают жесткий отпор врагу, сдерживая его наступление, но и постепенно освобождают свою землю. Так украинские военные установили контроль над островом Нестрыга в Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Главком отметил, российские оккупационные войска продолжают пытаться выбить украинские силы из Крынок на левом берегу Херсонской области.

"Успеха (враг — ред.) не имеет ни на одном из направлений. Более того, на Херсонском направлении нашим подразделениям удалось продвинуться в районе Велетенского и установить контроль над островом Нестрыга", — сообщил Александр Сырский.

Стоит отметить, украинские военные уже несколько месяцев удерживают плацдарм на левом берегу Херсонской области в районе села Крынки. Более того, украинским защитникам даже удается его расширять, продвигаясь на левобережье.

Россияне все это время пытаются выбить оттуда подразделения ВСУ, но это им не удается. Только сегодня, 28 апреля, российская армия при поддержке авиации трижды атаковала позиции ВСУ в районе Крынок.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российские захватнические войска несут огромные потери на левом берегу Херсонской области в Крынках. Россиянам приходятся подтягивать резервы, потому что они теряют 60-70% своих штурмовых групп. Об этом в эфире канала "FREEДОМ" сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

"Если в Запорожском направлении обустроена вся ситуация — от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы. То на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших из плацдарма, здесь сложная ситуация у них (россиян – ред.) с формированием штурмовых подразделений", — отметила спикер.



