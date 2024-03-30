Гуменюк рассказала, во что превратились Крынки для россиян: какие там потери

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска несут огромные потери на левом берегу Херсонской области в Крынках. Россиянам приходятся подтягивать резервы, потому что они теряют 60-70% своих штурмовых групп. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "FREEДОМ" сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
По ее словам, россияне подтягивают резервы из тыла, с третьей линии обороны, потому что во время штурмов в районе Крынок не возвращается около 60-70% штурмовиков врага.
Читайте также на портале "Комментарии" — ряд зарубежных изданий вышли в последнее время с тревожными прогнозами в ракурсе российско-украинской войны. Так, аналитики Welt пророчат, что уже в этом году из-за недостатка поддержки со стороны партнеров, Украина может пойти на заморозку конфликта. А издание The Economist предупреждает, что уже летом российские вооруженные силы начнут новое мощное наступление, к которому Украина, похоже, не готова. При этом, пока наша страна активно готовит Глобальный саммит мира (без участия РФ), некоторые партнеры, похоже, ищут возможность договориться с Россией. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своим видением того, чего нам ожидать в обозримом будущем в контексте российско-украинской войны.
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