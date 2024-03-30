Гуменюк рассказала, во что превратились Крынки для россиян: какие там потери

Российские захватнические войска несут огромные потери на левом берегу Херсонской области в Крынках. Россиянам приходятся подтягивать резервы, потому что они теряют 60-70% своих штурмовых групп. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "FREEДОМ" сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Если в Запорожском направлении обустроена вся ситуация — от ландшафта до скопления войск для того, чтобы регулярно проводить штурмы. То на Херсонском направлении, где в районе Крынок враг безуспешно уже много месяцев пытается выбить наших из плацдарма, здесь сложная ситуация у них (россиян – ред.) с формированием штурмовых подразделений", — отметила спикер.

По ее словам, россияне подтягивают резервы из тыла, с третьей линии обороны, потому что во время штурмов в районе Крынок не возвращается около 60-70% штурмовиков врага.

"Такие серьезные потери для врага – это каждый раз, кроме реального уничтожения личного состава, это и еще серьезная деморализация в морально-психологическом плане", — подытожила Наталья Гуменюк.

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