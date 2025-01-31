Россиянам пришлось спасаться бегством: DeepState сообщил, где Силы обороны возобновили позиции

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", в ночь на 31 января аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что Силы обороны возобновили позиции возле Удачного. Но есть и нехорошие новости – россияне оккупировали Новоандреевку в Донецкой области.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Отметим, аналитики DeepState сообщали, что в ночь на 29 января российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области.
Читайте также на портале "Комментарии" — интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала DeepState. При этом аналитики сослались на статистику.
Согласно анализу DeepState, самая высокая интенсивность атак зафиксирована во второй половине декабря. С конца ноября российские войска пытались поддерживать высокий темп штурмовых действий, который лишь частично замедлился после Нового года.
Также издание "Комментарии" сообщало – война пришла в РФ: в каким областях оккупанты просыпались от взрывов.
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