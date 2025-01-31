Россиянам пришлось спасаться бегством: DeepState сообщил, где Силы обороны возобновили позиции

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 31 января аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что Силы обороны возобновили позиции возле Удачного. Но есть и нехорошие новости – россияне оккупировали Новоандреевку в Донецкой области.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Силы Обороны возобновили позиции возле Удачного. Враг оккупировал Новоандреевку, а также продвинулся в Нелиповке, Котлино и Шевченко", – говорится в сообщении DeepState.

Отметим, аналитики DeepState сообщали, что в ночь на 29 января российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области.

Читайте также на портале "Комментарии" — интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала DeepState. При этом аналитики сослались на статистику.

Согласно анализу DeepState, самая высокая интенсивность атак зафиксирована во второй половине декабря. С конца ноября российские войска пытались поддерживать высокий темп штурмовых действий, который лишь частично замедлился после Нового года.

"Враг несет большие потери, но это не мешает ему относительно быстро восстанавливать боевой численный состав своих соединений", – говорится в сообщении. По данным DeepState, количество атак в разрезе месяцев выглядит так: ноябрь: 5205; декабрь: 6247; январь (по 27.01): 4304.

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