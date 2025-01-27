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Война пришла в РФ: в каким областях оккупанты просыпались от взрывов

В России насчитали более 30 дронов

сегодня, 07:05
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", в Минобороны России заявили, что в ночь на 27 января пять областей Федерации атаковали 32 беспилотника.

Война пришла в РФ: в каким областях оккупанты просыпались от взрывов

Взрывы. Фото: из открытых источников

В российском оборонном ведомстве традиционно отметили, что их ПВО якобы уничтожила и перехватила 32 БпЛА.

В частности, 15 – над территорией Воронежской области; 11 – над территорией Белгородской области; четыре – над территорией Курской области; по одному – над территориями Орловской и Тверской областей.

Читайте также на портале "Комментарии" — в российском Минобороны заявили, что в ночь на 24 января 11 областей Федерации, Москву и оккупированный Крым атаковал 121 беспилотник. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Минобороны страны-агрессора.

"В течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", – отметили в ведомстве Андрея Белоусова. 

В российском оборонном ведомстве отметили, что их ПВО якобы сбила 37 беспилотников над Брянской областью, 20 – над Рязанской, по 17 – над Курской и Саратовской. А также 7 – над территорией Ростовской области, по 6 – над территорией Московской и Белгородской областей, 3 – над территорией Воронежской области, по два – над территорией Тульской, Липецкой и Орловской областей. Один – над Москвой. А еще один – над временно оккупированным Крымом.                         

Также издание "Комментарии" сообщало – мэр столицы России Сергей Собянин в ночь на 24 января заявил о массированной атаке беспилотников на  Москву, самые крупные московские аэропорты приостанавливали работу. Как передает портал "Комментарии", об этом Собянин сообщил в соцсетях.

"Силами ПВО Минобороны (РФ – ред.) в городском округе Коломна и Раменском городском округе (Москвы – ред.) отражена атака беспилотников, летевших на Москву", – отчитался мэр Москвы.




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Источник: https://t.me/mod_russia/48267
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