РФ оккупировала один из ключевых населенных пунктов Донбасса: карта DeepState

Как передает портал "Комментарии", в ночь на 29 января мониторинговый аналитический проект DeepState сообщил, что российские войска оккупировали населенный пункт Великая Новоселка и продвинулись в ряде других населенных пунктах Донецкой области.

Наступление России. Фото: из открытых источников

"Враг оккупировал Великую Новоселку, а также продвинулся возле Песчаного, Надиевки, Андреевки и Барановки", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — интенсивность штурмовых действий российских войск начала постепенно спадать, хотя и остается на высоком уровне. Об этом говорится в сообщении мониторингового аналитического канала DeepState. При этом аналитики сослались на статистику.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинским защитникам было сложно удерживать под украинским флагом Великую Новосилку, особенно после того, как противник прижал фланги и начал угрожать линиям снабжения. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире на Радио NV высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

Эксперт объяснил, что Великая Новоселка важна, в первую очередь, из-за того, что это мощный укрепрайон, который держался с 2014 года. Он не был в оккупации, но враг несколько раз предпринимал попытки его оккупировать. И самое важное, что Великая Новоселка находится на стыке трех областей – Днепропетровской, Запорожской и Донецкой. Здесь она имеет психологический фактор.

"То есть если мы отойдем, то это будет означать, что враг приблизился или даже зашел в Днепропетровскую область. Конечно, это не будет иметь никакого стратегического значения. Но психологическое значение имеет огромное", — сказал Нарожный.



