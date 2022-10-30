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Россиянам поставили новую задачу в Луганской области, – Гайдай

Оккупанты могут разве что "притормозить" ВСУ

сегодня, 12:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское командование поставило задачу остановить продвижение украинской армии в Луганской области. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире FREEDOM заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Россиянам поставили новую задачу в Луганской области, – Гайдай

Российские военные. Фото: из открытых источников

Глава Луганщины отметил, в Кремле очень хорошо понимают, что нельзя допустить, чтобы ВСУ захватили участок Кременная-Сватово. Если это произойдет, то это будет означать "крах" для оккупантов всей логистики в области.

"Если все минируется, то, наверное, задача -  остановить продвижение. Потому что они прекрасно понимают, что, если эту линию обороны от Сватово до Кременной они провалят, тогда там уже прямой путь на Старобельск. Оттуда контроль логистических цепочек всей Луганской области", — рассказал Сергей Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, россияне могут разве что "притормозить" ВСУ. Так, на участке Кременная-Сватово враг минирует берега рек, трассы, дороги, подорвали небольшой мост. Российские войска регулярно обстреливают Белогоровку в попытке прощупать оборону ВСУ, в районе Бахмута продолжаются жесточайшие бои.

"Они (Ред. – россияне) часами обстреливают, бомбят определенную территорию, а потом пытаются отправлять туда 20-30 человек, чтобы они прощупывали ситуацию, остался ли кто-то после обстрела, могут ли держать оборону, есть ли возможность там зацепиться", — рассказал Гайдай о тактике противника.

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