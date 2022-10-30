Россиянам поставили новую задачу в Луганской области, – Гайдай

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Кравцев Сергей
Российское командование поставило задачу остановить продвижение украинской армии в Луганской области. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире FREEDOM заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Российские военные. Фото: из открытых источников
Глава Луганщины отметил, в Кремле очень хорошо понимают, что нельзя допустить, чтобы ВСУ захватили участок Кременная-Сватово. Если это произойдет, то это будет означать "крах" для оккупантов всей логистики в области.
По словам главы Луганской ОВА, россияне могут разве что "притормозить" ВСУ. Так, на участке Кременная-Сватово враг минирует берега рек, трассы, дороги, подорвали небольшой мост. Российские войска регулярно обстреливают Белогоровку в попытке прощупать оборону ВСУ, в районе Бахмута продолжаются жесточайшие бои.
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