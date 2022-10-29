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Украина провела с Россией еще один обмен пленными: сколько бойцов удалось освободить

Домой вернулось 52 защитника, среди которых защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизни

сегодня, 16:20
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Автор:

Кравцев Сергей

Украина провела обмен пленными со страной-агрессором и освободила 52 человека. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Украина провела с Россией еще один обмен пленными: сколько бойцов удалось освободить

Обмен военнопленными. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, что среди освобожденных офицеры, медики, сержанты и солдаты. Среди них — 12 бойцов НГУ, включая двух "Азовцев", 18 из ВМС, 8 из ГПСУ, 9 из ТРО, 3 воинов ВСУ и 2 гражданских.

"Домой возвращаются защитники "Азовстали", защитники Мариуполя и люди, которые спасали жизни. Нам удалось обменять начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который был на "Азовстали" и молодого военного хирурга 65-го военного мобильного госпиталя. Мы возвращаем морпеха, жена которого недавно вышла из плена и добровольца из Мариуполя с символической фамилией "Москва", а еще моряка с острова Змеиный", – отметил глава ОП.

По его словам, также будут дома некоторые военные, взятые в плен в Чернобыльской зоне.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о завершении "частичной мобилизации". В традиционном вечернем обращении на это отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, России, скорее всего, понадобится новая волна мобилизации, но Украина к этому готова. Что на данном этапе можно сказать о раше-мобилизации? К чему это приводит на фронте и внутри самой РФ? Ждать ли второй волны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Кирилл Буданов рассказал, когда Россия может начать обстрел Украины новыми ракетами.




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Источник: https://t.me/ermaka2022/1542
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