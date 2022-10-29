Поставки из Ирана: Буданов рассказал, когда Россия может начать обстрел Украины новыми ракетами

Уже в следующем году РФ может применить против Украины иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. Это серьезная угроза, поскольку иранские ракеты отличаются от российских большей точностью и высокой скоростью. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью изданию "The Drive" рассказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Также Кирилл Буданов акцентировал внимание на других темах, отметив, что РФ мобилизовала около 220 тыс. человек, а в ее составе в Украине действует 170 тыс. военных.

Глава ГУР также отметил, что вероятность нападения со стороны Беларуси пока невысока, но это может измениться в случае потери Россией Херсона. Российская группировка в Беларуси составляет только около 4,3 тыс. военнослужащих, около 80% из них – мобилизованные.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу доложил российскому диктатору Владимиру Путину о завершении "частичной мобилизации". В традиционном вечернем обращении на это отреагировал украинский президент Владимир Зеленский. По его мнению, России, скорее всего, понадобится новая волна мобилизации, но Украина к этому готова. Что на данном этапе можно сказать о раше-мобилизации? К чему это приводит на фронте и внутри самой РФ? Ждать ли второй волны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – журналисты рейтингового издания "Spiegel" узнали, что за несколько недель до нападения на Украину Кремль рассматривал варианты нанесения ядерного удара по Германии.

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