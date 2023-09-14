Россиян успокаивают: нужно еще полмиллиона солдат, но "мобилизации не будет"

Осенью 2023 года новой волны мобилизации в России не будет, заявил заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин. Об этом сообщают "Комментарии".

Российские власти убеждают, что мобилизации не будет

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"Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться... Еще раз повторяю: на сегодняшний день мобилизация не предполагается", — заявил российский парламентарий.

В тоже время, он же признал, что оккупанты сегодня нуждаются в пополнении своих рядов 500 тысячами солдат. "В общей сложности армии нужно до 500 тысяч контрактников", – заявил депутат-единоросс.

Напомним, что, как стало известно, российским пропагандистам запретили в эфирах поднимать и даже упоминать тему мобилизации. Запрет касается даже лояльных к кремлевскому режиму публикаций, поскольку зачастую россияне привыкли мыслить следующим образом — если власти отрицают этот факт, то он наверняка произошел или произойдет вскоре.

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