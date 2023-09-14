Куба разрешила своим гражданам воевать против Украины

Посол Кубы в России дезавуировал предыдущие заявления своей страны о запрете кубинским гражданам участвовать в войне против Украины. Об этом сообщают "Комментарии".

Куба длительное время была союзником СССР

Как утверждают росСМИ, Куба не выступает против участия своих граждан в войне против Украины. Но ставит главное условие — заключение легального контракта, отметил посол Кубы в Москве.

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По словам дипломата, задержанные недавно в стране по делу о вербовке наемников для войны в Украине — "жулики и бандиты", все они являются гражданами Кубы.

"Речь идет о нехороших людях, которые на основании такого важного вопроса, как военная операция, как отношения между нашими странами, хотят заработать деньги", — передают слова посла росСМИ.

Напомним, что ранее 17 человек, участвовавших в преступной вербовочной сети, были арестованы на Кубе. Они вербовали кубинцев в российскую армию для участия в войне в Украине. Причем наемников находили, как на "острове Свободы", так и в самой России.

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