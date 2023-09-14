Зеленский может оказаться за одним столом с Лавровым уже на следующей неделе: подробности

Президент Украины Владимир Зеленский может оказаться за одним столом с главой МИД России Сергеем Лавровым на заседании Совета безопасности ООН на следующей неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание отмечает, украинский президент отправится в США, чтобы лично присутствовать на заседании Генассамблеи ООН.

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У Зеленского в Нью-Йорке будут две основные задачи, пишет издание. Первая — украинский лидер должен будет заручиться поддержкой своего мирного плана, который называется формула мира президента Зеленского. Вторая задача – найти решение по экспорту зерна.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек ООН Антониу Гутерриш планирует провести ряд встреч для возобновления "зерновой сделки". В этих встреча должны принять участие президент Украины Владимир Зеленский, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава российского МИД Сергей Лавров. Но нельзя исключать, что Антониу Гутерриш встретиться со всеми по отдельности.

Также издание "Комментарии" сообщало – на днях российский диктатор Владимир Путин допустил переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и назвал свое условие перед их проведением. Прежде, чем говорить о переговорах более предметно, считает диктатор, США должны "отменить указ Зеленского об их запрете". Такое заявление Путин сделал в ходе выступления на Восточном экономическом форуме.

Ранее "Комментарии" писали – почему вступление в ЕС обойдется нам очень дорого – какая причина эмбарго на зерно из Украины.



