Украинский историк назвал одну из главных ошибок Путина в войне

Украинский и американский историк Сергей Плохий, что занимает должность профессора кафедры украинской истории в Гарвардском университете назвал одну из главных ошибок Путина во время войны против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Сергея Плохия для BBC.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Гарвардский историк считает, что Путин не смог увидеть изменения, которые произошли в Украине после 2014 года, когда Россия начала войну против украинского народа, оккупировала часть Донбасса и аннексировала Крым.

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"Одна из главных ошибок Путина – он послал войска в Украину в 2022 году, считая, что это Украина в 2014 году", — говорит Плохий и добавляет, что "это уже было совсем другое государство".

Плохий объясняет, что за это время Украина совершила скачок в усилении единства, украинской идентичности на разных уровнях. Несмотря на это, главным изменением историк называет то, что украинская общественность нашла партнера в государстве, а оно в своем обществе.

По мнению гарвардского историка, это было четко продемонстрировано в начале российского полномасштабного вторжения, когда мэры были одними из героев сопротивления. Украинский народ выбирал этих людей и поддерживал, а россияне похищали и убивали мэров.

"Это момент единства, который не существовал не только в 2014 году, но и фактически почти на протяжении большинства модерной истории Украины", — рассказывает Сергей Плохий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский историк Тимоти Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали, что президент России считает ошибочным решение СССР вторгнуться в другие страны. Однако нападение на территорию Украины Путин объясняет тем, что это поймут только будущие поколения.