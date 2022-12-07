Россия ждет от Ирана новый пакет вооружения: как реагировать Украине и Западу, чтобы сорвать поставки

Появилась информация, что РФ заказала у Ирана новую партию вооружения – сотни ракет и дронов. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как Украине и цивилизованному миру реагировать на эту угрозу.

Беспилотники. Фото: из открытых источников

Нужно работать с Китаем и искать уязвимое место Ирана

Политолог Владимир Цыбулько считает единственно действенным способом давления на Иран для Украины – совместные усилия вместе с Израилем.

"И Иран, и Россия теперь – ручные пекинесы Китая в целом и Си Цзиньпина в частности. С Си разговаривает Байден. Без воли Си вооружение из Ирана не попало бы в Украину", – поясняет эксперт.

По его мнению, параллельно нужно насыщать боевые порядки ВСУ средствами противовоздушной обороны – от бригадного уровня и выше. Без эффективного применения ПВО вряд ли агрессор остановится в применении иранских дронов, отмечает Владимир Цыбулько.

Он также уверен, что нужно искать уязвимое место Ирана. Таким уязвимым местом, отмечает политолог, является история со сбитым иранцами 8 января 2020 года самолетом Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины (МАУ)", который выполнял плановый международный рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Авиалайнер был уничтожен двумя ракетами "земля-воздух", выпущенными с базы ВВС Ирана, спустя примерно три минуты после взлёта. Погибли все находившиеся на его борту 176 человек – 167 пассажиров и 9 членов экипажа (граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана и Украины).

"Пора активизировать давление по этой тематике вместе со странами, чьи граждане погибли во время этого теракта, – считает Владимир Цыбулько. – В первую очередь с Канадой".

Украине стоит разработать свой проект резолюции в ООН – о реагировании на спонсирование Ираном преступного режима в РФ

Политолог-международник, эксперт Фонда гражданской дипломатии Георгий Кухалейшвили поделился таким мнением:

"Поставки ракет и дронов из Ирана в Россию можно сорвать, если ужесточить санкции против Ирана настолько, чтобы коммерческая выгода, которую режим аятолл извлекает из торговли оружием, была ничтожна по сравнению с негативными последствиями для экономики".

По мнению эксперта, поведение Тегерана не поддается здравому смыслу. Страна переживает глубокий социально-экономический и политический кризис, отношение иранских граждан к собственному правительству крайне враждебно. Если положение дел в Иране станет еще хуже, то протесты будут еще долго продолжаться, прогнозирует Георгий Кухалейшвили. А оно точно усугубиться, если Тегеран продолжит игры с Москвой.

"Украине стоит разработать свой проект резолюции в ООН – о реагировании на спонсирование Ираном преступного режима в РФ, за содействие агрессии против суверенного государства. Международное сообщество должно осознать, что Иран, а также Беларусь, являются соучастниками военных преступлений России – и заслуживают отдельных санкций. США и Израилю, у которых весьма непростые отношения с Ираном, есть, что предложить Украине для защиты нашего воздушного пространства от иранских ракет и дронов. Эти страны продвинулись в области противоракетной обороны и недавно создали инновационные мобильные комплексы для уничтожения вражеских дронов, вплоть до применения лазеров. То, что 20 лет казалось фантастикой теперь вполне реально и Украина сможет сократить количество попаданий РФ по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры", – считает эксперт.

Однако, акцентирует он, всё упирается в денежный вопрос, так как комплексы "Пэтриот" или "Железный купол" – недешевое удовольствие. И американцам и израильтянам придется раскошелится на помощь Украине.

"Другой вопрос – Израилю не выгодно ссориться с Россией, т.к. в ответ на поставки вооружений в Украину, российские военные в Сирии могут получить команду сбивать израильские истребители, которые систематически наносят авиаудары по военным объектам иранских военных в этой стране", – поясняет Георгий Кухалейшвили.

Иранцы, как и россияне в какой-то мере фаталисты

Политический эксперт Валентин Гайдай напоминает – о том, что РФ планирует заказать (а то и уже заказала) новые дроны + баллистические ракеты у Ирана, писали еще месяц-полтора назад. Потом эта новость притихла. И вот опять появилась, без ссылки на официальные источники.

"Понятно, что ни Тегеран, ни Москва не будут подтверждать, что подписали какие-то контракты. Но их военно-техническое сотрудничество, скорее всего, будет продолжено, – считает эксперт. – Наши защитники уже отмечают, что у россиян появились не только иранские дроны, но и каски, другая амуниция. Поговаривают о снарядах из Северной Кореи. Не говоря уж о запасах боеприпасов и военной техники из Беларуси".

По мнению Валентина Гайдая, в ответ на иранскую помощь в войне против Украины, РФ может помочь официальному Тегерану подавлять протесты. Или передать технологии, которые позволят Ирану закончить разработку ядерного вооружения в течение ближайших лет.

"На другой чаше весов – более чем возможная жесткая "ответка" со стороны Запада и Израиля на попытки Ирана ядерно вооружиться, – акцентирует эксперт. – Президент США Джо Байден ранее обмолвился, что не исключает военного решения ситуации с Ираном, если будет понятно, что тот – на пути к созданию ядерного оружия. Вряд ли в стороне останется Израиль. Думаю, в Тегеране понимают эти риски. Впрочем, иранцы, как и россияне в какой-то мере фаталисты. И никто не знает, какое решение будет принято в итоге, особенно в ситуации, когда режимы понимают угрозу своему существованию".

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