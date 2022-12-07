Россия заказала сотни беспилотников и ракет: кто оказался самым близким союзником Путина

Россия заказала у Ирана новую партию вооружения, в том числе сотни баллистических ракет и беспилотников. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает издание "Zeit", со ссылкой на источники в ООН.

Ракета. ФОТО: из открытых источников

"Мы знаем, что Иран планирует увеличить свои поставки беспилотных летательных аппаратов и ракет в Россию в значительных количествах... Я не думаю, что они еще отгружены, но они явно есть в книгах заказов", – заявил собеседник издания на условиях анонимности.

Отмечается, что правительство в Москве хочет противодействовать острому дефициту военных поставок. Задействовано несколько сотен снарядов и сотни беспилотников.

Стоит отметить, что начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что по состоянию на начало декабря 2022 года Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты. В то же время, у американских СМИ появились данные, что оккупанты начали обстреливать Украину ракетами, которые изготовили летом 2022 года.

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Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский исключил передышку в войне, несмотря на всего уговоры России начать мирные переговоры.

Ранее "Комментарии" писали — топ-темой недели остаются удары по российским аэродромам. Атаку дроном авиабазы "Энгельс" в Саратовской области некоторые приравнивают с потоплением флагманского крейсера "Москва". Кроме того, были диверсии на аэродромах под Рязанью и в районе Курска. Не исключено, что РФ может теперь рассредоточить свои бомбардировщики, пишет Reuters, подчеркивая то, что россияне стали менее уверенными в том, что где-либо безопасно. Почему такие атаки стали возможны? О чём это говорит? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.





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