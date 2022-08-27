Россия засекретит взрывы в Крыму: в разведке назвали причину

Оккупационная "администрация" Крыма предписывает засекречивать факты взрывов на военных объектах, поскольку все больше россиян пытаются уехать с территории полуострова, отмечает Главное управление разведки. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает ГУР в Телеграмм.

Взрыв. Фото: из открытых источников

По информации украинской разведки, замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков выдал приказ – любимы путями не раскрывать подробности о взрывах на складах боеприпасов и военных объектах, которые все чаше происходят на аннексированном полуострове. Российская верхушка опасается, что все больше жителей Крыма захочет покинут полуостров и начнутся панические настроения.

Оккупанты даже придумали отговорки, которые будут озвучивать в случае возникновения вопросом у крымчан по поводу новых взрывов. В Минобороны РФ наотрез будет отказываться признавать, что причина взрывов – атаки ВСУ, чиновники будут рассказывать о халатности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности.

ГУР стало известно, что уже тысячи жителей Крыма собираются покидать полуостров. Причина – недавние взрывы на военных складах с боеприпасами оккупантов. Люди опасаются, что на полуострове может начаться настоящая война.

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