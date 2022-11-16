Россия замедлит обстрелы инфраструктуры Украины: в США назвали причины

Россия будет вынуждена замедлить темпы кампании обстрелов критически важной украинской инфраструктуры. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

Американские аналитики признают, что россияне 15 ноября нанесли самый массированный удар по энергетическим объектам за время полномасштабного вторжения в Украине.

В ISW обращают внимание, что задача россиян во время последнего массированного обстрела Украины не была выполнена в связи с тем, что Украина существенно усилила свою ПВО. Следовательно, процент сбитых российских ракет существенно вырос. Это может связано увеличением поставок Западом новейших средств ПВО.

По прогнозам США, Москва будет вынуждена пойти на то, чтобы снизить количество обстрелов критически важной инфраструктуры Украины в первую очередь из-за того, что запасы высокоточного оружия, которое есть у России, за последнее время существенно снизились.

Обращают аналитики ISW внимание и на отчет польского правительства, в котором говорится, что во время массированного обстрела территории Украины одна из российских ракет упала на территории Польши в 6 км от государственной границы с Украиной. Запад пока не дал внятного ответа, действительно ли это атака РФ на страну НАТО и каким будет ответ, если информация подтвердится.

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