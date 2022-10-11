Россия выпустила шесть разных типов ракет по Украине: что известно об этих ракетах

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Slava Kot
10 октября Российская Федерация совершила террористический массовый обстрел украинских городов. По сообщению Управления стратегических коммуникаций Украины, РФ выпустила 84 ракеты, из которых ПВО сбило 43.
Запуск ракеты "Искандер". Фото с открытых источников
Управление стратегических коммуникаций обнародовало, какие именно типы ракеты были выпущены по Украине, их оказалось шесть типов:
Таким образом, массированная атака проводилась различными типами ракет, которые были выпущены из земли, воздуха и акваторий Черного и Каспийского моря.
"Калибр" — может запускаться с кораблей, подлодок и самолетов и использоваться для поражения морских и наземных целей. "Калибр" несет боеголовку весом 500 кг и атаковать цели на расстоянии 2,5 тыс. км.
Х-101 – это маневренная ракета весом примерно 2,5 тонны и запускаемая из самолета. Ракета имеет дальность около 5 тыс. км. Ее 400-килограммовая боеголовка имеет точность около 10 м. Одна ракета стоит около 13 миллионов долларов.
Как и Х-101, ракета Х-555 представляет собой оружие российских бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160. Это модифицированная усовершенствованная версия крылатой ракеты Х-55, поступившей на вооружение российской армии в 2004 году. Х-555 имеет дальность стрельбы 2,5 тыс. км.
"Торнадо-С" – это самоходная многоракетная установка, способная поражать цели на расстоянии до 120 км ракетами с разными боеголовками. Снаряд может поражать цели термобарическими, кассетными или осколочными боеприпасами. В 2020 году начались испытания новой ракеты для этих пусковых установок с дальностью около 200 км.
С-300 – это, прежде всего, система противовоздушной обороны, но ракеты, запускаемые этой пусковой установкой, также способны атаковать наземные цели. Россияне используют это оружие по простой причине – у них просто его большие запасы и их не волнует низкая точность.
Ракета "Искандер" имеет несколько типов, отличающихся дальностью полета до 500 км. Ракетой можно дистанционно управлять на протяжении всего полета, а также выполнять маневры во избежание ПВО. "Искандер" может быть оснащен разными типами боеголовок.
Ранее "Комментарии" сообщали об общей стоимости ракет , выпущенных по Украине 10 октября.
Также "Комментарии" писали о заявлении Кадырова , который "советовал" Зеленскому бежать из Украины.
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