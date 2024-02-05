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Россия вновь хочет захватить Купянск до марта: в Украине отреагировали

Forbes написал о 500 танках РФ для наступления на Купянск, но в Харьковской ОВА не считают это новостью

сегодня, 07:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал статью Forbes, в которой говорится о наступлении захватнической армии РФ на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", в своем Telegram-канале он отметил, что российские оккупационные войска наступают на этом направлении с февраля 2022 года, а также пытаются снова оккупировать территории, из которых их выбили ВСУ, поскольку для них это направление является логистически важным. Также захватчики ежедневно применяют по Купянщине весь свой арсенал оружия.

Россия вновь хочет захватить Купянск до марта: в Украине отреагировали

Купянск. Фото: из открытых источников

"Уже более полугода на всех участках фронта идут тяжелые бои, россияне ведут штурмовые действия высокой интенсивности. Но ВСУ все это время отбивают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Вооруженные силы готовы к любым дальнейшим сценариям, действиям противника и быстрому реагированию на результаты разведки. Нам есть что противопоставить врагу", — добавил Олег Синегубов.

Отметим, такому заявлению Синегубова предшествовала информация в СМИ о том, что Россия якобы стягивает в Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войск. Издание заявляет, что захват Купянска — это основная цель россиян.

"Кусочек Харькова был бы подарком Путину на день выборов от российской армии в Украине", — пишет Forbes.

В то же время издание заявляет, что количество украинских войск на указанной части фронта около 20 000 военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц.

"Но для украинцев не проблема людей и транспорта. Проблема в боеприпасах. США были одним из самых больших доноров 155-миллиметровых снарядов для лучших украинских гаубиц, а республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине. С тех пор ежедневный запас снарядов для украинских военных сократился на две трети — до 2000 снарядов. В то же время, российские силы выпускают до 10 000 снарядов в день благодаря постоянным поставкам боеприпасов из Северной Кореи", — пишет Forbes.

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Источник: https://t.me/synegubov/8287
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