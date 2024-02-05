Россия вновь хочет захватить Купянск до марта: в Украине отреагировали

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Кравцев Сергей
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал статью Forbes, в которой говорится о наступлении захватнической армии РФ на Купянском направлении. Как передает портал "Комментарии", в своем Telegram-канале он отметил, что российские оккупационные войска наступают на этом направлении с февраля 2022 года, а также пытаются снова оккупировать территории, из которых их выбили ВСУ, поскольку для них это направление является логистически важным. Также захватчики ежедневно применяют по Купянщине весь свой арсенал оружия.
Купянск. Фото: из открытых источников
Отметим, такому заявлению Синегубова предшествовала информация в СМИ о том, что Россия якобы стягивает в Купянск 500 танков, до 600 единиц боевых машин, сотни гаубиц и 40 тысяч войск. Издание заявляет, что захват Купянска — это основная цель россиян.
В то же время издание заявляет, что количество украинских войск на указанной части фронта около 20 000 военных и сотни танков, боевых машин и гаубиц.
"Но для украинцев не проблема людей и транспорта. Проблема в боеприпасах. США были одним из самых больших доноров 155-миллиметровых снарядов для лучших украинских гаубиц, а республиканцы в Конгрессе США прекратили помощь Украине. С тех пор ежедневный запас снарядов для украинских военных сократился на две трети — до 2000 снарядов. В то же время, российские силы выпускают до 10 000 снарядов в день благодаря постоянным поставкам боеприпасов из Северной Кореи", — пишет Forbes.
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