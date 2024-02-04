Подарок на выборы для Путина: СМИ назвали украинский город, который РФ хочет захватить до марта

РФ скопила неподалеку Купянское вооружение в большом количестве и военных, чтобы перейти в наступление и еще раз захватить город до марта 2024 года.

Бои на Купянском направлении (фото из открытых источников)

Об этом информирует Forbes .

"РФ планирует к марту 2024 года полностью захватить Донецкую и Луганскую области и часть Харьковской области к реке Оскол", — приводит медиа заявление Украинского центра оборонных стратегий.

Как далее отмечено, на линии фронта недалеко от Купянска РФ накопила почти 500 танков, более 600 боевых машин и около 40 тысяч солдат.

В публикации объясняют, что в марте "Россия "проголосует" за "президента" на всенародных "выборах". При этом продолжается, что "на самом деле Владимир Путин является единственным реальным кандидатом, который будет сохранять свой жестокий диктаторский контроль над Россией и российской агрессивной войной в Украине. А кусочек Харьковщины был бы подарком Путину в день выборов от российской армии в Украине".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что ВСУ находятся "в режиме глубокой обороны". В то время как в Офисе президента Украины до сих пор сомневаются, останется ли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своем посту, один из военных, которые, возможно, могли его заменить, предоставил сжатый, но четкий анализ ситуации, с которой сталкиваются бойцы на фронте.

В частности, как говорит командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, "оперативная обстановка остается напряженной". При этом он не ссылался на сообщение, что глава государства Владимир Зеленский намерен сообщить об увольнении Залужного по причине разногласий по поводу того, что стране нужно сделать для победы в войне после поражения контрнаступления.