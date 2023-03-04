Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: есть ли угроза ракетного удара

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Российские захватнические войска увеличили количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море до четырех. Общий залп ракет составляет 24 "Калибра". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Корабль. Фото: GETTYIMAGES
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Кроме того, военные отмечают, что вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА.
Стоит уточнить, что до этого в первой половине дня фиксировалась корабельная группировка, в состав которой входило меньше вражеских ракетоносителей в Черном море, речь шла о 3 носителях крылатых ракет с залпом в 16 "Калибров".
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина пережила тяжелейшую зиму, выдержав очередные массированные ракетные атаки противника, а также удары дронами по объектам энергетики. Мы пытались находить решения и на эти вызовы. Не всегда получалось, но всё же – зима позади, мы – устояли. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие выводы следует сделать и как нам укрепить энергетический фронт.
Также издание "Комментарии" сообщало — россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: под завалами оказались люди.
Обсуждения
Новости