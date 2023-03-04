Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: есть ли угроза ракетного удара

Российские захватнические войска увеличили количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море до четырех. Общий залп ракет составляет 24 "Калибра". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Корабль. Фото: GETTYIMAGES

"Враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море, в том числе увеличивая количество ракетоносителей. По состоянию на 13:00 на боевом дежурстве зафиксировано уже 4 ракетоносителя — 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" пока может достигать 24", – говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Кроме того, военные отмечают, что вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА.

"Мы эффективно по ним отрабатываем. За предыдущие сутки уничтожены 3 таких на херсонском направлении", — добавляют в сообщении.

Стоит уточнить, что до этого в первой половине дня фиксировалась корабельная группировка, в состав которой входило меньше вражеских ракетоносителей в Черном море, речь шла о 3 носителях крылатых ракет с залпом в 16 "Калибров".

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина пережила тяжелейшую зиму, выдержав очередные массированные ракетные атаки противника, а также удары дронами по объектам энергетики. Мы пытались находить решения и на эти вызовы. Не всегда получалось, но всё же – зима позади, мы – устояли. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие выводы следует сделать и как нам укрепить энергетический фронт.

Также издание "Комментарии" сообщало — россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: под завалами оказались люди.



