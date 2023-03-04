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Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: есть ли угроза ракетного удара

Общий залп вражеских ракет, которые могут прилететь с Черного моря составляет 24 "Калибра"

сегодня, 15:50
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска увеличили количество ракетоносителей, находящихся на боевом дежурстве в Черном море до четырех. Общий залп ракет составляет 24 "Калибра". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море: есть ли угроза ракетного удара

Корабль. Фото: GETTYIMAGES

"Враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море, в том числе увеличивая количество ракетоносителей. По состоянию на 13:00 на боевом дежурстве зафиксировано уже 4 ракетоносителя — 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" пока может достигать 24", – говорится в сообщении.


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Кроме того, военные отмечают, что вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БПЛА.

"Мы эффективно по ним отрабатываем. За предыдущие сутки уничтожены 3 таких на херсонском направлении", — добавляют в сообщении.

Стоит уточнить, что до этого в первой половине дня фиксировалась корабельная группировка, в состав которой входило меньше вражеских ракетоносителей в Черном море, речь шла о 3 носителях крылатых ракет с залпом в 16 "Калибров".

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Источник: https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0eKKxrTVGKQyzpFH4xUb89Eo8cw2MiwrDkMZXhSH7a1EEPaNaPJEgkGGdmd1tbfqql
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