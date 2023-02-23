Россияне нанесли ракетный удар по Харьковщине: под завалами люди

Российские оккупанты 23 февраля нанесли ракетный удар по Купянскому району Харьковщины, попав в здание администрации. В результате удара под завалами находятся люди. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрыв. Фото: из открытых источников

"Оккупанты ударили в четверг и по Купянскому району. Предварительно, ракетой С-300. Есть попадание в административное здание", – написал Олег Синегубов.

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Глава Харьковщины добавил, что ранения получил мужчина, который находился рядом со зданием. Под завалами находятся по меньшей мере два человека. На месте работают все спасательные службы.

Кроме того, утром враг обстрелял Купянск, в результате чего получили ранения две женщины. Медики оказали им помощь.

Позже Синегубов сообщил, что российская ракета попала в администрацию. Долгое время под завалами оставались люди, есть раненые.

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