Россия увеличила количество боевых дельфинов для обороны Севастополя – аналитики

Перед угрозой элитных водолазов украинского спецназа Россия пытается создать защитные системы на морских подступах к Севастополю. Кроме торпедных сеток и ракетных установок в зоне побережья Севастополя также увеличилось количество военных дельфинов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Naval News.



Военный дельфин. Фото из открытых источников

По информации аналитиков ресурса Россия занимается возможной атакой украинских сил с моря по Севастопольской военно-морской базе. Таким образом, количество дельфинов, находящихся под контролем армии РФ в Севастополе увеличилось с 3-4 до 6-7 человек. Таким образом, российские военные усилили частоту и площадь патрулирований с помощью дельфинов.

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"Морские млекопитающие имеют бесспорное преимущество даже перед самым спортивным пловцом; никто не может переплыть дельфина", — указывают аналитики.

Аналитики указывают, что дельфины – это часть многоуровневой системы защиты россиян в Севастополе. За пределами бухты находятся корабль с вертолетами и катерами, охраняющими территорию от подводных и надводных опасностей. Вход в гавань Севастополя перекрыт сетками в несколько рядов, где и патрулируют дельфины. Их главная задача найти дайверов, пытающихся проникнуть на территорию города. Также по периметру существуют другие защитные системы, в том числе взрывчатка и ПВО.





Следует отметить, что в Севастополе существовал учебный центр для дельфинов и белух еще с советских времен, затем он был под контролем Украины, а с момента незаконной аннексии в 2014 году его захватила Россия. Программы с боевыми дельфинами были популярны также в США и Швеции.

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