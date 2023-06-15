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Россия увеличила количество боевых дельфинов для обороны Севастополя – аналитики

Россияне используют для обороны Севастополя военных дельфинов.

сегодня, 18:00
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Автор:

Slava Kot

Перед угрозой элитных водолазов украинского спецназа Россия пытается создать защитные системы на морских подступах к Севастополю. Кроме торпедных сеток и ракетных установок в зоне побережья Севастополя также увеличилось количество военных дельфинов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ресурс Naval News.

Россия увеличила количество боевых дельфинов для обороны Севастополя – аналитики

Военный дельфин. Фото из открытых источников

По информации аналитиков ресурса Россия занимается возможной атакой украинских сил с моря по Севастопольской военно-морской базе. Таким образом, количество дельфинов, находящихся под контролем армии РФ в Севастополе увеличилось с 3-4 до 6-7 человек. Таким образом, российские военные усилили частоту и площадь патрулирований с помощью дельфинов.


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"Морские млекопитающие имеют бесспорное преимущество даже перед самым спортивным пловцом; никто не может переплыть дельфина", — указывают аналитики.

Аналитики указывают, что дельфины – это часть многоуровневой системы защиты россиян в Севастополе. За пределами бухты находятся корабль с вертолетами и катерами, охраняющими территорию от подводных и надводных опасностей. Вход в гавань Севастополя перекрыт сетками в несколько рядов, где и патрулируют дельфины. Их главная задача найти дайверов, пытающихся проникнуть на территорию города. Также по периметру существуют другие защитные системы, в том числе взрывчатка и ПВО.

Россия увеличила количество боевых дельфинов для обороны Севастополя – аналитики - фото 2

Следует отметить, что в Севастополе существовал учебный центр для дельфинов и белух еще с советских времен, затем он был под контролем Украины, а с момента незаконной аннексии в 2014 году его захватила Россия. Программы с боевыми дельфинами были популярны также в США и Швеции.

Ранее портал "Комментарии" сообщали, что российский "кит-шпион" по имени Гвалдимир приблизился к густонаселенному региону Норвегии.

Также "Комментарии" писали о российском военном, расстрелявшем своих на Бахмутском направлении.



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Источник: https://www.navalnews.com/naval-news/2023/06/russia-dolphins-ukrainian-attacks/
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