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Россия усиливает обстрелы Харькова – к чему готовиться: в ОП дали ответ

Михаил Подоляк утверждает, что город-герой Харьков выстоит

сегодня, 18:11
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские оккупационные войска существенно усилили обстрелы Харькова. Отсюда появились слухи, что враг может предпринять повторную попытку. В Офисе президента успокаивают соотечественников, уверяя, что на сегодняшний день у противника нет ни сил, ни ресурсов, чтобы оккупировать Харьков, но есть непреодолимое желание нанести максимальный урон городу. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Россия усиливает обстрелы Харькова – к чему готовиться: в ОП дали ответ

Харьков. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП отметил, что обстрелы жилых кварталов Харькова с точки зрения военного искусства не имеют никакого смысла.

Михаил Подоляк считает, что у России явно нет сил, чтобы взять Харьков. Но у Москвы и нет такой цели. Их цель – нанести максимальный урон городу и отомстить его жителям. Показать Харькову настоящие прелести "русского мира" и "дружбы народов" — "Грады", "Ураганы", "Смерчи".

Подоляк отметил, Россия ведет эту войну из-за "иррациональной мести" — за то, что украинцы разрушили намерения Москвы в 2014 году и феврале 2022 года.

"Стреляем только потому, что можем"? "Убиваем только потому, что нравится"? Да, конечно, для современной РФ даже это — аргументы", — написал советник руководителя ОП.

По словам Подоляка, харьковчане проживут на несколько порядков дольше, чем просуществует Российская империя. История слишком любит правду и сильных людей.

Читайте на портале "Комментарии" — в британской разведке рассказали, как украинская береговая оборона полностью разрушила изначальный план Кремля по высадке десанта на побережье Одессы.

Также издание "Комментарии" сообщало — у Зеленского обратились к жителям временно оккупированного Херсона – просят побыстрее покидать регион, даже уезжая в Крым.




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Источник: https://t.me/M_Podolyak/82
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