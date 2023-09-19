Россия угрожает новым истребителем-носителем "Кинжалов": в ВСУ рассказали, стоит ли бояться

Российские оккупанты угрожают Украине новым истребителем МиГ-31И, который является носителем ракет "Кинжал". Однако в Воздушных силах заявляют, что главное не платформа, а количество ракет, которые есть у противника. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Истребитель МиГ-31И. Фото из открытых источников

Во время визита главы КНДР Ким Чен Ина в Россию министр обороны РФ Сергей Шойгу похвастался северокорейскому диктатору, что отныне россияне смогут применять "усовершенствованный" истребитель МиГ-31И для ударов ракетами "Кинжал".

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Российские пропагандисты отмечали, что главное отличие МиГ-31И от МиГ-31К — автоматический режим пуска ракет. Так, на МиГ-31К пилоты должны вручную вводить необходимую информацию в бортовую аппаратуру для пуска "Кинжала". В то же время на МиГ-31И бортовая аппаратура якобы позволяет произвести пуск "Кинжала" по заданным параметрам "в автоматическом режиме без участия пилота".

При этом Игнат отметил, что в последнее время в Украине не было тревог из-за взлета истребителя МиГ-31К.

"Самолет для любой ракеты – это платформа. Конечно, и от самолета многое зависит, но ракету программируют на земле. А самолет ее поднимает и запускает. Стоит больше говорить о наличии самих ракет "Кинжал", сколько они могут себе позволить", — высказался спикер.

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