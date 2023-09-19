Глава Пентагона объяснил, почему в войне время не на стороне Путина

Затягивание войны явно не в интересах российского диктатора Владимира Путина. Потому что украинский народ сумет устоять дальше Кремля. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе заседания "Рамштайн-15" сделал министр обороны США Ллойд Остин.

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"История докажет полную глупость безрассудного, жестокого и ничем не спровоцированного вторжения Путина в мирную соседнюю страну. В этой войне время не на стороне Путина. Время никогда не бывает на стороне диктатора, который начинает империалистическую войну выбора. Время никогда не бывает на стороне агрессии", — заявил Остин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он добавил, что украинский народ ведет ожесточенную борьбу для самообороны ради справедливого дела. Они воюют для сохранения собственного будущего и обеспечения свободы. И они имеют мужество и настойчивость выстоять дольше Кремля.

По мнению Ллойда Остина, во время этой трагической войны президент РФ Владимир Путин пытался деморализовать украинский народ, но вместо этого российский диктатор деморализовал российскую армию. Кремль стал изолированным из-за грубой агрессии.

"Контрнаступление Украины продолжает неуклонно продвигаться вперед. Мужественные украинские военные прорываются через прочно укрепленные линии российской агрессивной армии", — сказал Остин.

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор якобы уже справилась с западными санкциями, а рост ВВП пошел верх. Тем временем секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что в РФ назревает новый мятеж, который завершится ее фрагментаций. И то ли тяжелая болезнь, то ли смерть верного Кремлю чеченского царька Рамзана Кадырова является, по мнению Данилова, один из факторов, которые также будут влиять на эти процессы. Как оцениваете путинские и даниловские заявления? Кто из них ближе к истине? Как события в РФ могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



