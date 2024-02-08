Россия удивлена новым украинским оружием: такого на фронте еще не было

Российские военкоры распространили в соцсетях фотографии украинского реактивного дрона-камикадзе, впервые применявшегося на войне. Беспилотник изготовлен из материалов, что усложняет его обнаружение и наводится на цель с помощью оператора.



Детали неизвестного украинского беспилотника. Фото из открытых источников

Украина активно работает над изготовлением или привлечением беспилотников для войны, которые в случае дефицита артиллерии стали одним из основных видов борьбы с российскими оккупантами.

Точные боевые возможности новой модели дрона неизвестны, однако с помощью фотографий обломков военные эксперты сделали несколько ключевых выводов о высококачественных беспилотниках.

Новый дрон использует немецкий реактивный двигатель JetCat P400-PRO, а корпус БПЛА изготовлен из дерева, углеродного волокна и стекловолокна, что затрудняет его обнаружение средствами РЭБ.

Дрон не имеет собственной системы наведения, таким образом беспилотником управляет оператор, или данные о цели вводятся непосредственно перед его вылетом. Реактивный двигатель свидетельствует, что цели для атак должны быть на относительно коротком расстоянии для беспилотника – несколько десятков километров. Кроме того, дрон якобы оборудован осколочно-фугасными боеголовками.

Некоторые военные аналитики считают, что новый украинский дрон похож на британский беспилотник Banshee. В мае Великобритания анонсировала передачу Украине "сотни новых беспилотников", но до сих пор не назвала модель дронов. Другие считают, что это разработка Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что хакеры выяснили, сколько для России стоит беспилотник Shahed-136.

Также "Комментарии" писали о том, что в Украине создадут Силы беспилотных систем.