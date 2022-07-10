logo

BTC/USD

21325.95

ETH/USD

1188.43

LTC/USD

54.58

USD/UAH

35.90

EUR/UAH

37.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия ударила «Ураганами» по многоэтажке на Донетчине: много погибших (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия ударила «Ураганами» по многоэтажке на Донетчине: много погибших (ФОТО)

Более 30 человек могут быть под завалами многоэтажки в Донецкой области, обстрелянной РФ

сегодня, 09:45
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли, массированно наступая на Донбассе. Так, Москва ударила по Донетчине. Враг атаковал Часов Яр ракетами из "Ураганов". Уже известно, что под завалами многоквартирного дома оказались минимум 30 человек, среди них есть 9-летний ребенок. Подтверждена информация о как минимум шести погибших. Как передает издание "Комментарии", информацию о последствиях удара обнародовал у себя в Телеграмм глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Россия ударила «Ураганами» по многоэтажке на Донетчине: много погибших (ФОТО)

Донбасс. Фото: ГСЧС

Глава Донецкой ОВА отметил, что 30 человек под завалами – это еще условное число, потому как людей может быть намного больше. В эти минуты спасители делают все возможное, чтобы оперативно разобрать завалы и предоставить помощь людям.                                                     

Сообщается, что после атаки рашистов больше всего пострадала 5-этажка в Часовом Яре. В доме полностью уничтожены два подъезда.

"На месте работают спасатели — они пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там вероятнее всего по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок",- написал Кириленко.

Спасатели продолжают разбирать завалы, операция продолжается. Они уже сумели установить контакт с двумя жильцами дома, оказавшимися под завалами. На поверхность из-под завалов уже достали тела 6 погибших, еще 5 человек ранены.

Читайте на портале "Комментарии" — на сколько затянется война в Украине: эксперты дали свой прогноз, проанализировав заявление министра Алексея Резникова.                                                          

Также издание "Комментарии" сообщало — в США назвали область, которую Кремль намерен аннексировать после захвата Донбасса и юга.

Россия ударила «Ураганами» по многоэтажке на Донетчине: много погибших (ФОТО) - фото 2

Россия ударила «Ураганами» по многоэтажке на Донетчине: много погибших (ФОТО) - фото 3

Россия ударила «Ураганами» по многоэтажке на Донетчине: много погибших (ФОТО) - фото 4

Россия ударила «Ураганами» по многоэтажке на Донетчине: много погибших (ФОТО) - фото 5



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4009
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!