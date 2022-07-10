Россия ударила «Ураганами» по многоэтажке на Донетчине: много погибших (ФОТО)

Российские оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли, массированно наступая на Донбассе. Так, Москва ударила по Донетчине. Враг атаковал Часов Яр ракетами из "Ураганов". Уже известно, что под завалами многоквартирного дома оказались минимум 30 человек, среди них есть 9-летний ребенок. Подтверждена информация о как минимум шести погибших. Как передает издание "Комментарии", информацию о последствиях удара обнародовал у себя в Телеграмм глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Донбасс. Фото: ГСЧС

Глава Донецкой ОВА отметил, что 30 человек под завалами – это еще условное число, потому как людей может быть намного больше. В эти минуты спасители делают все возможное, чтобы оперативно разобрать завалы и предоставить помощь людям.

Сообщается, что после атаки рашистов больше всего пострадала 5-этажка в Часовом Яре. В доме полностью уничтожены два подъезда.

"На месте работают спасатели — они пытаются спасти тех, кто оказался под завалами. По словам местных жителей, там вероятнее всего по меньшей мере 34 человека, в том числе 9-летний ребенок",- написал Кириленко.

Спасатели продолжают разбирать завалы, операция продолжается. Они уже сумели установить контакт с двумя жильцами дома, оказавшимися под завалами. На поверхность из-под завалов уже достали тела 6 погибших, еще 5 человек ранены.



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