Россия ударила ракетой КНДР по Киевской области: Зеленский отреагировал

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Киевской области. По словам президента, Россия использовала для атаки ракету Северной Кореи, которая убила гражданских в Украине.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский рассказал, что российская атака в ночь на 11 августа убила двух человек – 4-летнего мальчика и его отца. Еще несколько человек пострадали от нападения РФ, в том числе 12-летний мальчик. По словам Зеленского, Россия могла использовать для атаки ракету из КНДР.

"По предварительной информации, россияне применили северокорейскую ракету, и это был очередной сознательный террористический удар против Украины. Пиротехники продолжают работать, чтобы установить точные данные по этой ракете", — сказал Зеленский.

Зеленский рассказал, что только на этой неделе Россия ударила по Украине более 30 ракет, а также использовала около 800 управляемых авиабомб.

"У русских нет никаких географических ограничений на применение такого оружия – с первых дней полномасштабной войны вся территория нашего государства под угрозой постоянных ударов", — добавил президент.

По его словам, Украина нуждается не только в воздушном щите для защиты от российского террора, но и в снятии ограничений от партнеров, чтобы наносить удары по военным объектам на территории России.

Ранее портал "Комментарии" сообщали об украинском журналисте Виталии Портникове, который назвал две основные цели с которыми Путин ездил в Северную Корею для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Также "Комментарии" писали о наиболее рискованном решении Зеленского во время войны в Украине.