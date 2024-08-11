Россия ударила ракетой КНДР по Киевской области: Зеленский отреагировал

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Slava Kot
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ракетный удар России по Киевской области. По словам президента, Россия использовала для атаки ракету Северной Кореи, которая убила гражданских в Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников
Владимир Зеленский рассказал, что российская атака в ночь на 11 августа убила двух человек – 4-летнего мальчика и его отца. Еще несколько человек пострадали от нападения РФ, в том числе 12-летний мальчик. По словам Зеленского, Россия могла использовать для атаки ракету из КНДР.
Зеленский рассказал, что только на этой неделе Россия ударила по Украине более 30 ракет, а также использовала около 800 управляемых авиабомб.
По его словам, Украина нуждается не только в воздушном щите для защиты от российского террора, но и в снятии ограничений от партнеров, чтобы наносить удары по военным объектам на территории России.
Ранее портал "Комментарии" сообщали об украинском журналисте Виталии Портникове, который назвал две основные цели с которыми Путин ездил в Северную Корею для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Также "Комментарии" писали о наиболее рискованном решении Зеленского во время войны в Украине.
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Ігор
сегодня, 12:39
Він як стерв'ятник де жертви там і він себе рекламує. Але нехай, події в Курську зробили лояльним ставлення до базікання цього гопника. Щоб не казав цей старіючий деградуючий Корумпований, аби тільки туди не ліз і не приніс провал. За стільки років жодного успіху жодних ознак розумового, ментального прогресу чи мудрості.