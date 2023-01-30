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Россия ударила по жилому дому в Харькове: подробности

Россияне ударили по жилому дому в Харькове: погиб один человек

сегодня, 07:10 comments1726
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские оккупанты в воскресенье вечером нанесли ракетный удар по Харькову, ракета попала в жилой дом в центре города.

Россия ударила по жилому дому в Харькове: подробности

Харьков. Фото: из открытых источников

Первым с призывом к харьковчанам отправляться в укрытия обратился глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он написал в Telegram, что оккупанты наносят удары. Позже Синегубов сообщил, что зафиксировано попадание вражеской ракеты, предварительно С-300, в жилой дом в центре города, в Киевском районе.

"На месте работают все экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", — добавил он.

Как сообщили журналисты "Суспільне Харків", в результате российского обстрела полностью разрушен четвертый этаж одного из подъездов. По словам местных жителей, из дома вывели по меньшей мере двух раненых.

Известно, что в результате удара пострадали три человека, сообщил Синегубов. По словам главы ОВА, на месте трагедии продолжаются спасательные работы.

Мэр Харкова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что "предварительно в результате удара по жилому дому один человек погиб, трое пострадали".

Позже Олег Синегубов сообщил новые детали о последствиях вражеского удара по жилому дому в Харькове: 

"Трое пострадавших получили легкие повреждения. К сожалению, погибла пожилая женщина. Ее муж находился рядом на момент удара и чудом серьезно не пострадал. Дом частично разрушен. Жителей эвакуировали. Все экстренные службы продолжают работать на месте".

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Источник: https://t.me/synegubov/5439
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