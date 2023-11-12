Россия стягивает силы под Бахмут: в ВСУ рассказали о планах окупантов

Россияне продолжают перебрасывать свою армию на Бахмутское направление и собираются и дальше усиливать свои попытки наступления. Об этом заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

Бои за Бахмут (фото из открытых источников)

"Активизация наступательных действий на Бахмутском направлении не является для нас какой-то новостью. Мы наблюдали, как они накапливали силы, как опрокидывали новые подразделения", — сообщил военный.

Он рассказал, что сегодня там продолжаются довольно тяжелые, активные бои, а российские оккупанты пытаются найти слабые места в обороне ВСУ.

"Ситуация пока контролируемая, все атаки украинские силы отбивают. Но и радоваться особо нечему — русаки продолжают опрокидывать свои подразделения, и будут дальше усиливать свои попытки наступления", — отметил он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, закончится ли война в Украине в 2024 году . Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что люди по-разному видят победу Украины войне против России, поэтому существует необходимость определить это понятие. В это время можно будет дать прогноз на войну.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман отметил, что шансы окончить войну в 2024 году существуют, однако из этой ситуации выходит другой вопрос. По словам майора запаса ВСУ, существует несколько вариантов того, что для Украины будет означать победа в войне над Россией.

Также "Комментарии" сообщали о военном и внешнеполитическом фронте. Российские оккупационные войска усилили давление на позиции сил обороны Украины уже не только в районе Авдеевки и Купянска, но и на Бахмутском направлении. Усилилось и информационное давление на Украину, в частности через западные медиа.



Эксперт Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник подчеркнул, что практически по всей линии столкновения идут встречные бои. Украинские военные пытаются сковать силы противника, не давая тем увеличить количество войск на Авдеевском направлении, не дав окружить этот укрепрайон.

