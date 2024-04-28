Россия стала чаще бить по Украине "Оводами": что это значит и что известно об этом оружии

Российские захватчики теперь все чаще используют для ударов по украинским городам ракеты типа Х-59 класса "воздух – земля" ("Овод"), сообщил в эфире телемарафона спикер Воздушных сил Илья Евлаш. Еще наблюдается активное использование врагом модернизированного варианта этих ракет Х-69.

РФ модернизировала свои ракеты (фото из открытых источников)

"В последнее время враг начал активнее использовать ракеты Х-59/Х-69 для того, чтобы поражать разные объекты наши инфраструктурные", — сообщил спикер Воздушных сил.

Как утверждает Евлаш, Х-69 почти не отличается по характеристике от более старой версии Х-59. Но Х-69 имеет большую дальность.

Представитель Воздушных сил прогнозирует, что нападающий и дальше будет продолжать наносить захватнические удары по нашей стране.

"Основная цель врага – это полное уничтожение нашей страны, выведение из строя нашей инфраструктуры, нанесение нам максимальных убытков", — завершил Илья Евлаш.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что командир из 3-й ОШБр рассказал о большой проблеме на передовой. Положение на фронте очень тяжелое, существует немалая проблема, заключающаяся в дефиците человеческого ресурса. Об этом сообщил командир второго штурмового батальона 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук.

Как утверждает военный, если до этого была проблема нехватки артиллерийских снарядов, систем ближнего и дальнего поражения в бронетехнике, то теперь не хватает человеческого ресурса.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия подготовила новое оружие для фронта . Министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу заявил, что на фронте в Украине появятся комплексы С-500. При этом, как отметил Петр Черник, с помощью этих комплексов враг сможет вести полноценную борьбу с американскими истребителями F-16, которых ожидает Украина.

