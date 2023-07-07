Россия создала на территориях Украины еще одну оккупационную структуру

ВМФ России создал новый Азовский военно-морской округ во временно оккупированном Мариуполе для поддержки тыловых и контрпартизанских задач. Об этом, как сообщают "Комментарии", в своем регулярном публичном отчете информирует британская разведка.

Перекрашенная после российской оккупации стела

В подчинении Черноморского флота РФ округ будет располагать восемью боевыми кораблями, в том числе тремя современными корветами типа "Каракурт", которые могут запускать крылатые ракеты "Калибр".

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По данным британской разведки, Азовское море является жизненно важным морским регионом для России, поскольку оно связывает ее внутренние водные пути с международными морскими путями. В контексте войны это может быть альтернативный вариант пополнения запасов вооруженных сил, если сухопутные маршруты России на юг Украины будут нарушены.

До оккупации весной 2022 года Россией в украинских Бердянске и Мариуполе располагался надводного дивизион, целью которого была защита Азовского моря. Пунктами базирования дивизиона выступали порты в Бердянске и Мариуполе. По состоянию на 2019 год, в составе дивизиона находились: поисково-спасательное судно "Донбасс" (A500), морской буксир "Корец" (A830), малый бронированный артиллерийский катер "Лубны" и малый бронированный артиллерийский катер "Кременчуг".

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