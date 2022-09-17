Россия создает значительные угрозы для ВСУ с помощью иранских беспилотников, есть потери украинской техники

Беспилотные летательные аппараты, которые Российская Федерация заказала у Ирана, наносят проблемы для украинских военных на востоке страны. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров.



Россия создает значительные угрозы для ВСУ из-за иранских беспилотников. Фото из открытых источников

По сообщению разведки США, несколько недель назад РФ закупила иранские дроны "Шахед-136". Перекрасив их в свои национальные цвета, Россия сменила их название на "Герань-2". Именно эта иностранная техника наносит серьезные удары по украинским позициям. Рассказывает командир артиллерии 92-й механизированной бригады ВСУ полковник Родион Кулагин.

По словам военных, иранские дроны летают по двое и уничтожают украинскую технику. По предварительным данным, эти беспилотные аппараты камикадзе уже нанесли удар по четырем самоходным гаубицам, две 152-мм и две 122-мм. Кроме того, были уничтожены еще два БТРа.

Тактическое использование пары беспилотников Шахед-136 обусловлено тем, что один из них нацеливается на заряды артиллерии, а другой на радиолокационную систему.

Беспилотники преимущественно привлечены на востоке Украины, именно там, где произошло удачное контрнаступление украинских войск. Радион Кулагин утверждает, что РФ применяет дроны именно здесь, из-за утраты артиллерийской силы, которой она пока владеет по другим направлениям фронта.

Ранее портал "Комментарии" сообщал мнение военных аналитиков, которые были склонны считать иранские беспилотники не эффективными. Потому что у России нет определенных систем правильной работы с дронами.

Также "Комментарии" писали о первом уничтоженном иранском беспилотнике " Шахед-136". Это произошло в Харьковской области, вблизи города Купянск.

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