Россия собрала огромную армаду танков и войска для нового наступления: готовы ли ВСУ

Российские войска подготовили около 500 танков и несколько десятков тысяч войск, чтобы осуществить масштабное наступление на Купянск. Несмотря на это, в ВСУ заявили, что имеют что противопоставить российской армии на этом направлении.



Россия подготовила сотни танков и тысячи военных к наступлению. Фото из открытых источников

Издание Forbes сообщило, что российская армия собрала 500 танков, 600 боевых машин, сотни гаубиц и 40 тыс. военных, чтобы захватить ранее деоккупированные территории Харьковщины. В Украинском центре оборонных стратегий считают, что Россия планирует попытаться оккупировать полностью Луганскую, Донецкую области, а Харьковскую к реке Оскол, протекающей через Купянск.

У российской армии есть время до марта 2024 года, ведь именно тогда в России состоятся выборы, а такие военные действия будут большим "подарком" для Путина.

Forbes указывает, что Украина видит попытки России с наступлением и сформировала новые бригады, которые перекинули на Купянское направление. Кроме того, украинские военные готовят оборонные укрепления. Однако издание указывает, что важнейшим инструментом в попытке остановить российскую армаду танков станут FPV дроны, активно используемые из-за дефицита артиллерийских боеприпасов.

Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов также указывает на готовность ВСУ и отмечает, что россияне на Купянском направлении ведут постоянные попытки наступления с февраля 2022 года и атакуют большим количеством техники.

"Но ВСУ все это время отражают атаки врага, мы постоянно усиливаем обороноспособность всей области. Нам есть, что противопоставить врагу", — подчеркнул Синегубов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России признали, что не способны защитить свой ключевой город.

Также "Комментарии" писали, что российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу на севере.