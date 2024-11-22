Россия снова ударила «Шахедами» по Сумах: что известно о погибших

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Кравцев Сергей
В Сумах в результате российской воздушной атаки около 5 утра прозвучала серия взрывов. Спустя какое-то время городские власти сообщили о том, что подтверждена гибель, как минимум двух человек. На местах вражеских ударов работают экстренные службы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.
Взрывы. Фото: из открытых источников
Позже Артем Кобзарь сообщил, что "на месте где прогремел второй взрыв также есть погибший человек".
Также информацию об атаке вражеских "Шахедов" подтвердили в Сумской ОВА.
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Также издание "Комментарии" сообщало – 22 октября ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.
Ранее "Комментарии" писали – Сумы — это ближайший тыл украинских войск, которые кремлевский диктатор Владимир Путину кровь из носу хочет выдавить из Курска за два месяца, подчеркивает политолог Алексей Копытько.
Также он рассказал о средней и долгосрочной перспективе, если Сумы "упадут".
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