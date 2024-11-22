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Россия снова ударила «Шахедами» по Сумах: что известно о погибших

Из-за российской атаки есть жертвы, известно минимум о двух погибших

сегодня, 06:40
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Кравцев Сергей

В Сумах в результате российской воздушной атаки около 5 утра прозвучала серия взрывов. Спустя какое-то время городские власти сообщили о том, что подтверждена гибель, как минимум двух человек. На местах вражеских ударов работают экстренные службы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении исполняющего обязанности Сумского городского головы Артема Кобзаря.

Россия снова ударила «Шахедами» по Сумах: что известно о погибших

Взрывы. Фото: из открытых источников

"В городе Сумы прогремело несколько мощных взрывов. Уже есть погибший человек", – отметил чиновник.

Позже Артем Кобзарь сообщил, что "на месте где прогремел второй взрыв также есть погибший человек".

Также информацию об атаке вражеских "Шахедов" подтвердили в Сумской ОВА.

"Враг нанес удар по жилому микрорайону областного центра, применив БпЛА типа "Шахед", – прокомментировали в Сумской ОВА.

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Также издание "Комментарии" сообщало – 22 октября ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Ранее "Комментарии" писали – Сумы — это ближайший тыл украинских войск, которые кремлевский диктатор Владимир Путину кровь из носу хочет выдавить из Курска за два месяца, подчеркивает политолог Алексей Копытько.

Также он рассказал о средней и долгосрочной перспективе, если Сумы "упадут".

"Упадут Сумы – зашатается Харьков. Упадёт Харьков – Украина останется без Левого берега. Треть Харькова и половина Сум – сейчас в Полтаве. Кризис в Полтаве – осложнение миллиарда бытовых и логистических вопросов", — подчеркнул эксперт.

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