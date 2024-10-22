Оккупанты атакуют Сумы: есть погибшие, в том числе ребенок

Сегодня 22.10.2024 ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

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"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы", – отметили в ОВА.

Уже около 06:26 и 06:32 в городе были слышны повторные взрывы из-за новой волны "Шахедов", которая атакует город.

"Россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия утренней атаки уточняются.

В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок", — отметили в ОВА.

В горсовете Сум сообщили о работе штаба на месте ночного "прилета", где жители, жилье которых пострадало от атаки БпЛА, могут получить помощь.

В ОВА отмечают, что противовоздушные бои продолжаются. Согласно утренней информации от ОВА, 22 октября в небе над Сумщиной зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов".

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