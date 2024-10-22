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Оккупанты атакуют Сумы: есть погибшие, в том числе ребенок

Обстрел произошел по жилым домам, сейчас в городе тоже раздаются взрывы

сегодня, 07:02
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Недилько Ксения

Сегодня 22.10.2024 ночью враг нанес авиационный удар, применив БПЛА "Шахед", по частному жилищному сектору города Сумы. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Сумской ОВА.

Оккупанты атакуют Сумы: есть погибшие, в том числе ребенок

Иллюстративное фото

"Последствия вражеской атаки уточняются. Предварительно, к сожалению, есть погибшие гражданские люди. Работают аварийно-спасательные службы", – отметили в ОВА.

Уже около 06:26 и 06:32 в городе были слышны повторные взрывы из-за новой волны "Шахедов", которая атакует город.

"Россияне продолжают обстреливать Сумы. Утром враг ударил по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Последствия утренней атаки уточняются.

В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок", — отметили в ОВА.

В горсовете Сум сообщили о работе штаба на месте ночного "прилета", где жители, жилье которых пострадало от атаки БпЛА, могут получить помощь.

В ОВА отмечают, что противовоздушные бои продолжаются. Согласно утренней информации от ОВА, 22 октября в небе над Сумщиной зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов".

Информация обновляется.



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