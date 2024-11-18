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Если Сумы «упадут»: стало известно, какие регионы может потерять Украина

Украина должна защитить Сумы, поскольку падение города может привести к падению других областных центров

18 ноября 2024, 09:16
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Ткачик Олеся

Сумы — это ближайший тыл украинских войск, которые кремлевский диктатор Владимир Путину кровь из носу хочет выдавить из Курска за два месяца, подчеркивает политолог Алексей Копытько.

Если Сумы «упадут»: стало известно, какие регионы может потерять Украина

Сумы

Также он рассказал о средней и долгосрочной перспективе, если Сумы "упадут".

"Упадут Сумы – зашатается Харьков. Упадёт Харьков – Украина останется без Левого берега. Треть Харькова и половина Сум – сейчас в Полтаве. Кризис в Полтаве – осложнение миллиарда бытовых и логистических вопросов", — подчеркнул эксперт.

При этом Копытько уверен, что Сумы надо рассматривать в этом контексте и оказывать соответствующую поддержку, в том числе – в гуманитарном плане.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин поручил освободить Курскую область от Сил обороны до инаугурации Трампа. На прошлой неделе россияне пытались организовать уже третье по счету контрнаступление и отбить захваченные территории. Но это наступление провалилось, как и предыдущие. Хотя, ситуация в Курской области продолжает оставаться напряженной.

Также "Комментарии" рассказывали, что в Сумах в воскресенье вечером 17 ноября вражеская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом. Подтверждена гибель 11 людей, среди которых 2 детей, и более 50 раненых. Информацию о российском терроре в Сумах подтвердил президент Владимир Зеленский. Он рассказал, о ракетном ударе по девятиэтажному дому в Сумах. По его словам, все необходимые службы сразу прибыли на место, чтобы провести спасательные работы. Как сообщил Зеленский, известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Глава государства добавил, что преступник должен понести наказание за убийства невинных людей.




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Источник: https://www.facebook.com/aleksey.kopytko/posts/pfbid02D81YTUsjzk4cmtrtb7fR2N3mfS18heNZFw78G48XyYywwoPcWyheqbJXvMJGBzhxl
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