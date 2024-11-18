Что известно о зверском ударе РФ по многоэтажке в Сумах: много погибших, среди которых дети

В Сумах в воскресенье вечером вражеская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом. Подтверждена гибель 11 людей, среди которых 2 детей, и более 50 раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь. Позже информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Удар по Сумах. Фото: из открытых источников

"И снова прилет баллистики в городе Сумы в жилой дом", – сообщил Артем Кобзарь.

Впоследствии Кобзарь сообщил, что в многоквартирном жилом доме много раненых, большие повреждения.

"К сожалению, очень большие повреждения в многоквартирном жилом доме, много людей ранены, окна разрушены. В центр двора прилетело. Все дома вокруг без окон. Сейчас ГСЧС и работники полиции проводят эвакуацию пострадавших людей", — сообщил и.о. городского головы.

"Ракетный удар по девятиэтажному дому в Сумах. Все необходимые службы уже на месте, проводится спасательная операция. На сейчас известно о погибших и раненых, среди которых есть дети. Мои соболезнования семьям и близким. Преступник должен понести наказание за убийства невинных людей", – заявил президент Украины.

Как сообщила Сумская областная прокуратура, подтверждена о гибели 8 человек, среди которых 1 ребенок, еще 10 местных жителей получили ранения. Повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек и транспортные средства, количество которых уточняется.

В итоге Сумская ОВА сообщила об 11 погибших, среди которых 2 детей, и 52 раненых.

Читайте также на портале "Комментарии" — враг нанес удар по Сумщине: есть погибшие и раненые.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты атакуют Сумы: есть погибшие, в том числе ребенок.



