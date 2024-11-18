Что известно о зверском ударе РФ по многоэтажке в Сумах: много погибших, среди которых дети

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Кравцев Сергей
В Сумах в воскресенье вечером вражеская баллистическая ракета попала в многоквартирный жилой дом. Подтверждена гибель 11 людей, среди которых 2 детей, и более 50 раненых. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Telegram сообщил и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь. Позже информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.
Удар по Сумах. Фото: из открытых источников
Впоследствии Кобзарь сообщил, что в многоквартирном жилом доме много раненых, большие повреждения.
Как сообщила Сумская областная прокуратура, подтверждена о гибели 8 человек, среди которых 1 ребенок, еще 10 местных жителей получили ранения. Повреждены по меньшей мере 10 многоэтажек и транспортные средства, количество которых уточняется.
В итоге Сумская ОВА сообщила об 11 погибших, среди которых 2 детей, и 52 раненых.
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