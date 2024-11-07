Враг нанес удар по Сумщине: есть погибшие и раненые

В Сумской области на месте вражеского удара сотрудники ГСЧС спасли женщину и деблокировали тело погибшей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

Поисковые работы. Фото: ГСЧС Украины

6 ноября поздно вечером вражеская авиация нанесла удар по одному из населенных пунктов Шосткинского района. На место атаки прибыли спасатели.

Из поврежденного нежилого здания удалось спасти гражданскую женщину. Для этого пришлось разрезать металлические конструкции. Пострадавшую передали медработникам.

Из-под разрушенного другого здания сотрудники ГСЧС деблокировали тело погибшего человека.

По данным Укрзализныци, в результате вражеского обстрела Сумщины ранена дежурная по переезду. Железнодорожница с травмой плеча доставлена ​​в больницу и оказана вся необходимая помощь. Также повреждена железнодорожная инфраструктура, в частности элементы энергоснабжения и пути.

Напомним, российская армия ночью снова атаковала столицу Украины ударными беспилотниками. Это была массированная атака. В Киев вражеские дроны заходили как в одиночку, так и группами. Нападение происходило волнами, по разным направлениям, БПЛА заходили на город на разных высотах – как на очень низких, так и на значительных. Воздушная тревога в городе длилась восемь часов. В результате работы противовоздушной обороны и других составляющих сил обороны в воздушном пространстве над Киевом и на подступах к городу было обезврежено более трех десятков российских БПЛА.

В результате атаки российских ударных беспилотников в шести районах города зафиксировано падение обломков. Повреждены жилые и нежилые здания. Возникли пожары, оперативно ликвидированные. На сегодня известно о двух пострадавших, их жизни угрозы нет.

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