Россия рискует начать войну с НАТО – американский адмирал

Американский адмирал Джеймс Ставридис, руководивший силами НАТО в Европе с 2009 по 2013 год, утверждает, что Москва может спровоцировать военный альянс к войне в международных водах в Черном море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico.

Адмирал США Джеймс Ставридис. Фото из открытых источников

Джеймс Ставридис отреагировал на активность россиян в Черном море, когда военно-патрульная лодка выстрелила в сторону турецкого судна, чтобы его остановить и провести осмотр груза. Адмирал США считает, что это может способствовать НАТО к активным действиям против России в акватории Черного моря.

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"Действия России в международных водах Черного моря создают реальный риск эскалации войны на море между НАТО и Российской Федерацией", – считает Джеймс Ставридис.

Американский военный объясняет, что НАТО не будет оказывать Украине финансовую и военную помощь, только "чтобы наблюдать, как Россия душит их экономику незаконной блокадой".

Ставридис указывает, что если Россия усилит активность и будет продолжать заниматься тактикой пиратства, то есть будет отпугивать или захватывать международные суда, НАТО отреагирует и согласится на поддержку гуманитарного коридора в Украину. Ставридис объясняет, что защита НАТО могла бы осуществляться с помощью боевых самолетов и военных кораблей, которые защищали бы движение судов к украинским портам. В частности это касается и порта в Одессе, который после выхода России зернового соглашения постоянно подвергается нападениям дронов и ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский военный аналитик объяснил, почему Россия совершает провокации в Черном море.

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