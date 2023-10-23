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Россия пытается спасти Черноморский флот: в ГУР сделали заявление

Россияне перебазировали часть своего оперативного состава, а именно системы управления Черноморским флотом, на территорию РФ

сегодня, 13:32
Автор:
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Кравцев Сергей
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После серии ударов и спецопераций украинских защитников в Крыму российские захватчики на полуострове почувствовали и поняли военную угрозу. Поэтому им ничего другого не остается сейчас, кроме как перебазировать свои корабли из бухты Севастополя на территорию РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт ГУР Минобороны Украины, цитируя заявление представителя украинской разведки Вадима Скибицкого.

Россия пытается спасти Черноморский флот: в ГУР сделали заявление

Черноморский флот РФ. Фото: (Getty Images)

Представитель ГУР Минобороны рассказал, россияне перебазировали часть своего оперативного состава, а именно системы управления Черноморским флотом, на территорию РФ.


"То есть, они чувствуют угрозу", — отметил Скибицкий.

По его словам, часть кораблей оккупанты уже перебазировали в Новороссийск, но вся проблема в том, что тот порт, который построен там, не может принять все корабли, которые пытаются спасти россияне. Поэтому россиянам ничего другого не остается, кроме как перебрасывать оставшиеся корабли на оккупированную территорию Грузии.

Скибицкий подчеркнул, задача ударов ВСУ достигается сполна, ведь поражение целей приводит не только к потери личного состава ВМС ВС РФ, но способствует распространению панических настроений.

Читайте также на портале "Комментарии" — пока Украина не выиграла войну против России, говорить о скорой деоккупации украинского Крыма проблематично. Такое заявление в интервью радио Свобода сделала спикер Палаты депутатов парламента Чехии Маркета Пекарова Адамова.

Также издание "Комментарии" сообщало – после участившихся прилетов в Крым, которые пришлись, в том числе, на севастопольские бухты и штабы Черноморского флота РФ, россияне перебросили значительную часть ЧФ в Новороссийск. В Минобороны Британии тем временем заявили, что российский флот потерпел от Украины "функциональное поражение" в Черном море. Согласны ли с такими оценками? О чем говорят последние действия россиян в Черном море? Как ситуация может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://gur.gov.ua/content/okupatsiine-uhrupovannia-v-krymu-treba-znyshchyty-vadym-skibitskyi.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:07

Корумпована очевидність. Талановиті дітки Геббельса. Звісно, коли людям масовано дурити мізки, вони справді стають покірними як вівці. Біда в тому, що задурені мізки не розвиваються вони деградують, що і відбувається в Україні. Тому Росія міцніє і все більше перемагає захід, а Україна програла.


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