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Россия проводит массированный ракетный обстрел Украины: что известно на данный момент

Мэр Ивано-Франковска призывает не пренебрегать сигналами воздушной тревоги

сегодня, 17:32 comments2059
Автор:

Денис
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Россия массово атаковала ракетами Украину. Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Россия проводит массированный ракетный обстрел Украины: что известно на данный момент

Ракетный удар. Иллюстрация из открытых источников

"Появилась информация о массированных ракетных обстрелах по всей Украине! И так еще раз прошу реагировать на тревогу. Берегите себя и своих близких!",- пишет мэр Ивано-Франковска. 

В настоящее время сигналы воздушной тревоги раздаются во всех областях Украины, кроме Херсонской. 

Отметим, что в Сети появилась информация о взрывах в Черкасской области. В настоящее время официальной информации нет. Также известно, что в небе над Днепром была сбита вражеская ракета. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что экс-глава Службы внешней разведки Украины: Москва выдвинула Киеву ультиматум. Путин не намерен завершать "спецоперацию" и продолжит ракетные удары по Украине. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что план Минбороны – закончить войну до конца года: насколько это реально – эксперты дали ответ. Теперь длительность войны в Украине зависит не столько даже от планов Кремля, сколько от готовности Запада реально помогать Украине в борьбе с оккупантами. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что высокооплачиваемый менеджмент не спас: в Нафтогазе допустили технический дефолт. "Нафтогаз Украины" просит держателей евробондов перенести на два года выплаты купонов и погашения $350 млн долга с процентами. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что у Путина есть временная черта по войне в Украине, – военный эксперт. Путин избрал новую стратегию и пытается затянуть эту войну, надеясь, что Запад устанет и снимет санкции. 




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Источник: https://www.facebook.com/ruslan.martsinkiv/posts/pfbid0Khset7dPmgyTwJc8NH9q9CnqxUm2P84iCVZ1mg6YesPmn3EYTgRxzLAr2CTuLFb1l
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