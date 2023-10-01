Россия применяет новую тактику против украинских дронов: аналитики объяснили, сработает ли она

Из-за постоянных атак дронов по авиабазам на территории России, военные силы РФ начали использовать новую тактику – рисовать бомбардировщики на асфальте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The War Zone.



Российский стратегический бомбардировщик Ту-95. Фото из открытых источников

Согласно анализу спутниковых снимков от PlanetLabs, аналитики The War Zone выяснили, что российские военные рисуют самолеты на месте стоянки стратегических бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе в Энгельсе.

"Стоит отметить, что возможно, что это какая-нибудь низкопрофильная ткань, полотно или другая приманка, но она не имеет вертикального размера, поэтому, скорее всего, это краска", — пишут аналитики The War Zone.





Интересно, что на рисунке самолета россияне также размещают шины, уже ставшие обычным средством для противодействия атаке беспилотников.

Таким образом, Россия пытается создать приманки и обмануть атаки дронов, которые постоянно осуществляются по военным объектам. Несмотря на попытки россиян, ресурс The War Zone указывает, что такая тактика РФ не сработает, ведь даже обычные гражданские спутники позволили понять, что на изображении нарисован самолет, а не настоящий военный объект.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне радовались захваченному украинскому беспилотнику. Солдаты РФ начали фотографироваться вокруг него, однако через мгновение дрон взорвался и убил нескольких из них.

Также "Комментарии" писали о попытке российских военных вести в заблуждение украинских бойцов, однако им помешал это сделать оператор дрона, который зафиксировал необычные объекты на свою камеру. Видео с этими российскими обманчивыми объектами попало в сеть.