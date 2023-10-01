logo

BTC/USD

27168.95

ETH/USD

1685.08

LTC/USD

67.30

USD/UAH

37.75

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия применяет новую тактику против украинских дронов: аналитики объяснили, сработает ли она
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия применяет новую тактику против украинских дронов: аналитики объяснили, сработает ли она

Армия РФ пытается использовать новые механизмы защиты против беспилотников, уничтожающих российские стратегические бомбардировщики на военных авиабазах РФ.

сегодня, 14:45
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Из-за постоянных атак дронов по авиабазам на территории России, военные силы РФ начали использовать новую тактику – рисовать бомбардировщики на асфальте. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The War Zone.

Россия применяет новую тактику против украинских дронов: аналитики объяснили, сработает ли она

Российский стратегический бомбардировщик Ту-95. Фото из открытых источников

Согласно анализу спутниковых снимков от PlanetLabs, аналитики The War Zone выяснили, что российские военные рисуют самолеты на месте стоянки стратегических бомбардировщиков Ту-95 на авиабазе в Энгельсе.


"Стоит отметить, что возможно, что это какая-нибудь низкопрофильная ткань, полотно или другая приманка, но она не имеет вертикального размера, поэтому, скорее всего, это краска", — пишут аналитики The War Zone.

Россия применяет новую тактику против украинских дронов: аналитики объяснили, сработает ли она - фото 2

Интересно, что на рисунке самолета россияне также размещают шины, уже ставшие обычным средством для противодействия атаке беспилотников.

Таким образом, Россия пытается создать приманки и обмануть атаки дронов, которые постоянно осуществляются по военным объектам. Несмотря на попытки россиян, ресурс The War Zone указывает, что такая тактика РФ не сработает, ведь даже обычные гражданские спутники позволили понять, что на изображении нарисован самолет, а не настоящий военный объект.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне радовались захваченному украинскому беспилотнику. Солдаты РФ начали фотографироваться вокруг него, однако через мгновение дрон взорвался и убил нескольких из них.

Также "Комментарии" писали о попытке российских военных вести в заблуждение украинских бойцов, однако им помешал это сделать оператор дрона, который зафиксировал необычные объекты на свою камеру. Видео с этими российскими обманчивыми объектами попало в сеть.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.thedrive.com/the-war-zone/tu-95-decoys-are-being-painted-on-russian-air-bases-apron
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!