Россия придумала, как остановить продвижение военных в Курской области: при чем здесь Гросси

Возможный визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Курскую АЭС будет использован РФ для замедления продвижения ВСУ в Курской области, считает политолог Евгений Магда.

Рафаэль Гросси

"Поскольку Украина придерживается международных обязательств, придется маневрировать. И не стоит думать, что даже в случае установления контроля над Курской АЭС, Украина сможет подключить ее к собственной энергосистеме", — отметил эксперт.

При этом политолог Тарас Загородний отмечает, что не нужно Курскую АЭС подключать к украинской энергосистеме. По его словам, просто нужно остановить ее работу, выбив подстанции.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует посетить Курскую атомную электростанцию. Вероятно, этот визит состоится уже на следующей неделе. Известно, что Гросси намерен поговорить с руководителями станции, оценить состояние внешнего электроснабжения и подъездных путей. Глава МАГАТЭ уточнил, что Курская АЭС "технически находится в пределах досягаемости артиллерии" с украинских позиций. Он выразил обеспокоенность тем, что вблизи Курской АЭС идут боевые действия. Он добавил, что Курская АЭС является станцией чернобыльского типа, что означает, что ядро реактора полностью открыто.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные считают , что Украина может остановить работу Курской АЭС и прекратить ядерный шантаж России. При этом военные говорят, что речь не идет о стрельбе по реакторам. "При необходимости мы с легкостью сможем заблокировать работу станции, не трогая чувствительные атомные устройства. Точности на таком расстоянии нам хватит, ядерная безопасность мира будет гарантирована", — заявил военный Игорь Луценко.



