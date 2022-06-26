Россия повторно бьет по Киевской области: слышны взрывы также в других городах

Не успела столица Украины отойти от утренних взрывов, как в Киеве снова раздаются взрывы, слышно также громыхание в Киевской области. Всего в Киевской области уже было слышно минимум 6-7 взрывов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Алексей Гончаренко.





Политик отметил, что ПВО Украины срабатывает, не давая россиянам достичь своих целей. Но украинцам не стоит пренебрегать сигналам о тревоге. Нужно оставаться укрытии.





Позже Алексей Гончаренко сообщил, что взрывы также были слышны в Черкассах.





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Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников

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