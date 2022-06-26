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Россия повторно бьет по Киевской области: слышны взрывы также в других городах

В Киеве и Черкассах слышны взрывы

сегодня, 11:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Не успела столица Украины отойти от утренних взрывов, как в Киеве снова раздаются взрывы, слышно также громыхание в Киевской области. Всего в Киевской области уже было слышно минимум 6-7 взрывов. Как передает портал "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

Политик отметил, что ПВО Украины срабатывает, не давая россиянам достичь своих целей. Но украинцам не стоит пренебрегать сигналам о тревоге. Нужно оставаться укрытии.

Позже Алексей Гончаренко сообщил, что взрывы также были слышны в Черкассах.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Киеве с утра раздались взрывы – над столицей черный дым: стали известны подробности.
Также издание "Комментарии" сообщало — спасатели показали страшные кадры поиска людей в Киеве под завалами после удара РФ.

Россия повторно бьет по Киевской области: слышны взрывы также в других городах

Взрывы в Киеве. Фото: из открытых источников



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Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/21903
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